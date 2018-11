Jetzt sind die Zürcher im Kanton Schwyz eingefallen

«Willkommen. Kanton Schwyz»: Mit zwei solchen Werbetafeln entlang der A3 wirbt die Tourismusregion Schwyz, etwa beim Rastplatz Gerenau in Wädenswil. Diese Aktion rief Zürcher Kantonsräte verschiedener Parteien auf den Plan: «Fake-News entlang der Autobahn im Bezirk Horgen – Rückfall ins Mittelalter mit ‹Unfriendly Takeover› oder einfach nur Stilbruch?», titeln sie in einer Anfrage. Wenige hundert Meter davon entfernt werde für das Kloster Einsiedeln und den Hoch-Ybrig geworben. Richterswil etwa scheine «vollständig in die Hände der Urschweizer gefallen zu sein.»



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Nun haben sich Unbekannte revanchiert und bei der Autobahnraststätte Fuchsberg in Freienbach eine Tafel platziert, die leicht abgewandelt das Sujet der Schwyzer Werbetafeln zeigt und mit dem Schriftzug «Willkommen. Kanton Zürich» versehen ist. Es scheint als hätten die Zürcher einen entsprechenden Wink mit dem Zaunpfahl verstanden: Vendelin Coray, Geschäftsführer von Schwyz Tourismus, hatte gesagt, man werde auch keinen Widerstand leisten, sollten die Zürcher auf Schwyzer Staatsgebiet Werbetafeln für die Region Zürichsee aufstellen wollten.

Schwyz Tourismus amüsiert über Aktion

Coray steht nun zu seinem Wort: «Es ist kein Problem, wenn diese Werbetafel auf unserem Boden steht.» Er findet die Aktion witzig. Die Zürcher hätten auch schnell auf die Einladung reagiert. «Es spricht für unser Sujet, wenn sie sich die Mühe gemacht haben, unsere Plakate zu kopieren.»

Die ironische Stellungnahme von Martin Sturzenegger, Direktor Zürich Tourismus, führt den «Tafel-Krieg» noch weiter ad absurdum: «Wegen diesem Territorialstreit stehen wir im Kontakt mit den Vereinten Nationen, die eine Entsendung von Friedenstruppen für die Krisenregion prüfen. Natürlich könnte das auf Touristen verstörend wirken, aber möglicherweise ist dieser Schritt für eine Deeskalation vor Ort unumgänglich.»

Tafel könnte Autofahrer ablenken

Beim Bundesamt für Strassen Astra hatte man bisher keine Kenntnis von der Tafel, wie Sprecher Stefan Hauser auf Anfrage sagte. Das Astra habe für das Anbringen keine Erlaubnis erteilt. «Allerdings befindet sich die Tafel ausserhalb des Windschutzzauns und darum besteht keine direkte Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer. Dennoch könnte die Tafel die Fahrer auf der Autobahn ablenken», sagt er.

Begrüssenswert wäre, wenn die Tafel innerhalb der kommenden Tage «von selber wieder verschwindet». Dann könne das Astra im Hinblick auf die Posse zwischen den Tourismusregionen Schwyz und Zürich darüber hinwegsehen. Falls die Tafel aber nicht verschwinden sollte, werde sie im Auftrag vom Astra entfernt. Die Sache könnte sich jedoch von alleine erledigen: Das auf Papier gedruckte Plakat wurde durch den Regen inzwischen beschädigt.