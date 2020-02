Luzern rätselt über geheime Blauweiss-Bande

Die Blauweiss-Bande ist im ganzen Kanton Luzern aktiv, auf dem Land, in der Agglo, in der Stadt: Überall bemalen ihre anonymen Pinsler Betonelemente. Betroffen war etwa die Brücke über die SBB-Geleise in der Neustadt Luzern. Auch vor Autobahnen machen die Vandalen nicht halt: Auf der A2 zwischen Sempach und Sursee wurden Nischen und Betonelemente in blau-weiss bepinselt, auch bei der Autobahnraststätte St. Katharina bei Inwil wurden Schutzelemente angemalt. Oder beim Tunnel Mariazell, auf A2-Brücken zwischen Rothenburg und Sursee und bei der Verzweigung Rotsee.

Bisher wohl grösstes Projekt der Blauweiss-Bande dürfte die Bemalung des Bundesplatzes in Luzern gewesen sein. Dort wurden vor einigen Wochen hunderte Randsteine blau und weiss angemalt, die Stadtverwaltung hat dies nachher wieder rückgängig gemacht. Bei der Staatsanwaltschaft wurde im November Strafantrag gegen unbekannt eingereicht.

«Die Täterschaft ist nach wie vor unbekannt»

Doch obwohl dutzende Blauweiss-Pinsler am Bundesplatz nach dem FCL-Heimspiel gegen Servette im November um 21.30 Uhr mitten im belebten Neustadt-Quartier zur Tat schritten, konnten diese nach wie vor nicht ermittelt werden. «Die Täterschaft der Sachbeschädigung am Bundesplatz vom 9. November 2019 ist nach wie vor unbekannt», hiess es bei der Luzerner Polizei am Freitag auf Anfrage. Bei diesem wie auch in früheren Fällen wurde vermutet, es könnten FCL-Fans sein, die kantonsweit graue Betonmauern in den Clubfarben bemalen. In der Bevölkerung übrigens wird dies durchaus auch wohlwollend kommentiert, nicht alle sind der Meinung, es handele sich um böswilligen Vandalismus.

Derweil ist wieder ein bisher unveröffentlichtes Bild einer blau-weissen Mauer aufgetaucht, die jedoch schon vor längerem bemalt wurde. In einer Facebook-Gruppe wurde am Freitag ein Bild vom Bahnhof Emmenbrücke gepostet. Darauf zu sehen: Gut fünfzig Meter Betonsockel eines Parkplatzes, der blau und weiss angemalt wurde. Offiziell weiss niemand, wer dort zum Pinsel griff.

(20 Minuten)