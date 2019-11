Die kleinsten Wohnhäuser in der Zentralschweiz

Auf nur 25 Quadratmetern leben, das wird für die künftigen Bewohner dieser zwei Minihäuser Realität. Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, sei die Konzeption dieser Häusern mit einigen Herausforderungen verbunden gewesen. Das Unternehmen Marty Architektur aus Schwyz, berücksichtigte dabei Firmen aus der Region.

Umfrage Würdest du gerne so leben? Ja, absolut! Bauliche Verdichtung ist wichtig, ich finde solche Projekte genial!

Vielleicht, aber ohne Stromnetz und ohne Parkplatz, müsste ich mir das noch einmal überlegen.

Nein. Ich brauche mehr Platz, das wäre für mich zu eng.

Restparzelle auf geschütztem Terrain

Wie dem Artikel zu entnehmen ist, können künftig vier bis acht Leute dort leben. «Die Wohneinheiten sind für ein bis höchstens zwei Personen gedacht», sagtt Ivan Marty, Geschäftsführer von Marty Architektur, gegenüber dem «Boten». Das Grundstück befindet sich auf Isos-Gebiet. Diese Bezeichnung steht für Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung. Damit verbunden waren hohe Anforderungen an die Gestaltung sowie die Eingliederung ins Ortsbild. Es sei kein leichtes Unterfangen gewesen, aber man wollte etwas Neues ausprobieren. «In diesem Projekt steckt sehr viel Herzblut», so Marty zur Zeitung.

Kein Stromanschluss

Die Häuschen werden keinen Netzanschluss haben. Strom produziert eine Fotovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Geheizt wird mit Holz in einem Specksteinofen. «Wir nähern uns dem Gedanken der 2000-Watt-Gesellschaft», sagt Marty. 2500 Watt Strom seien im Mietpreis von rund 1100 bis 1300 Franken inbegriffen. Wer mehr brauche, zahle drauf. Die Umgebung beinhaltet bewusst keine Parkplätze. «Es sollen Menschen in den Minihäusern wohnen, die sich einem reduzierten Lebensstil verschreiben wollen», so Marty weiter. Die Bewohner würden auf viel Platz und Luxus verzichten, trotzdem werde eine Ruheoase mit dem nötigen Komfort geschaffen.

In den Minihäusern entstehen insgesamt vier Wohneinheiten, je zwei mit 30 und 43 Quadratmetern. Zur Zeit wird noch gebaut, doch schon bald sollen die Häuser zur Miete ausgeschrieben werden.

(nob)