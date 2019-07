Diebe fischen mit Klebeband nach Geld

Zwei Männer haben bei einem Blumenfeld an der Weststrasse bei Baar ZG Geld aus einer Kasse gestohlen und Blumen

gepflückt. Am Freitagabend konnte eine Patrouille der Zuger Polizei auf dem Parkplatz neben dem Feld einen 46-jährigen Mann beobachten, wie er sich auffällig an der dort angebrachten Kasse zu schaffen machte. Ebenfalls traf die Polizei dort auf seinen 36-jährigen bulgarischer Landsmann

Bei einer Kontrolle fanden die Einsatzkräfte ein doppelseitiges Klebeband, eine grössere Menge Münz sowie Notengeld, welches Klebstoffrückstände aufwies. «Das Geld haben die Männer mithilfe des Klebebandes aus der geschlossenen Kasse beim Blumenfeld gestohlen», teilte die Zuger Polizei am Dienstag mit.

Auch im Blumenfeld bedienten sich die Männer. Sie pflückten diverse Schnittblumen, ohne diese zu bezah-

len. Sie wurden vorläufig festgenommen und durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wegen Diebstahls rechtskräftig zu je einer Busse von mehreren Hundert Franken verurteilt. Sie mussten das Land verlassen.

(mme)