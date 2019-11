Laser-Diebe schlagen auf Grossbaustelle zu

Die Diebe haben in der Zeit vom Freitagabend bis Montagmorgen auf der Grossbaustelle beim Schulhaus Staffeln in Luzern diverses Werkzeug gestohlen. Das Deliktgut besteht aus Schleifmaschinen, Akkuschrauber und mehreren Lasermessgeräten. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf ca. 8000 Franken.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17.

(nob/sda)