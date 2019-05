Diensthündin Sina spürt Drogen im Wald auf

In der Nähe des Bahnhofs Rothenburg Dorf hat die Luzerner Polizei am Donnerstag zwei Personen beobachtet: Eine Person übergab der anderen etwas. Die Polizei hielt daraufhin einen 22-jährigen Albaner und eine weitere Person für eine Kontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Heroin handelte, das übergeben worden war.

Der mutmassliche Dealer wurde festgenommen. Diensthündin Sina fand danach im nahe gelegenen Riffigwald weitere Betäubungsmittel. Es handle sich um mehrere Minigrips mit Betäubungsmitteln, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage erklärte. Der Inhalt wird derzeit noch untersucht.

Bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des 22-Jährigen in Neuenkirch fand die Polizei eine grössere Menge Bargeld, heisst es weiter.

(gwa)