Diese «Fucks» kosten zehntausend Franken

Am Wochenende wurden an der Hasenmoosstrasse in Rothenburg mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unbekannte versprayten eine Mauer entlang des Tanklagers mit diversen Schriftzügen. Die Polizei sucht Zeugen, teilte diese am Dienstag mit.

Eine Mauer beim Tanklager in Rothenburg wurde auf einer Länge von über 40 Metern mit diversen Schriftzügen und Motiven versprayt, darunter etliche Male das Wort «Fuck».



Die Polizei schätzt den Sachschaden auf gegen zehntausend Franken.

Ebenfalls am Wochenende waren Sprayer in Oberkirch LU unterwegs. Sie verschmierten dort das halbe Dorf. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen.





(mme)