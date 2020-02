Taucherli kann im letzten Moment gerettet werden

Am Dienstagmorgen gingen bei der Luzerner Polizei mehrere Meldungen ein, dass ein Blässhuhn unter der Spreuerbrücke gefangen sei. Der Vogel war unter ein Wehr geraten und wurde vom rückströmenden Widerwasser am Wegschwimmen gehindert. Wie das Wasserhuhn in die Rückströmung geraten war, ist unklar.

Für André Häfliger von der Wasserpolizei Luzern war allerdings klar, dass das Blässhuhn nicht von alleine aus der misslichen Lage entkommen konnte. Die Polizei forderte Unterstützung vom Energiedienstleister Energie Wasser Luzern (EWL) an. Diese hob das Wehr an, um die Strömung zu minimieren und dem Vogel einen Abgang zu ermöglichen.

Nach über 45 Minuten Überlebenskampf konnte sich das Blässhuhn mit Hilfe von Polizei und EWL endlich befreien. Ohne zurück zu schauen schwamm der Vogel flink weiter die Reuss hinab. Häfliger ist erleichtert über das Happy End und hält den Einsatz keineswegs für eine Lappalie: «Wir machen gerne viel für die Tiere. Wir wissen, dass solche Einsätze von der Bevölkerung geschätzt werden.»

(nke)