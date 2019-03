Windeln und Bier-Fahnen stinken Euch gewaltig

In einem Einfamilienhaus in Knonau stinkt es im Schlafzimmer nach verbrannten Zwiebeln und Gas. Woher der Gestank kommt, können sich die Mieter nicht erklären. Der Geruch sei so unangenehm, dass sie im Gästezimmer schlafen müssen. 20 Minuten berichtete über den Gestank und erhielt viele Reaktionen und Spekulationen in den Kommentaren.

Umfrage Was stinkt Ihnen? Übel riechende Menschen.

Gewisse, ätzende Parfums.

Öffentliche Toiletten.

Gewisse Lebensmittel.

So schreibt User PDJ zum Beispiel:

«Bei uns im Eschfeld hatten wir auch so einen scheusslichen Gestank. Dieser kommt von Pflanzen die der Gärtner gesetzt hat.»

User Stefan spekuliert:

«Früher wurde bei schwierigen, nicht-zahlenden Bauherren immer wieder mal ein Stinkkäse eingemauert.»

Stinki schreibt:

«Bei uns stinkts auch so, wenn es warm ist. Grund: Tote Mäuse in der Wand.»

Anneliese beschwert sich:

«Bei uns stinkt es wenn die Nachbarin kocht. Wir wohnen im Dachgeschoss. Die Abluftrohre kommen auf dieser Seite raus.»

Dr. Christian Roehrs rät bei Gestank:

«Bitte die Möglichkeit der Flatulenz des Partners überprüfen. Gegebenenfalls Partnertausch und Situation neu evaluieren.»

20 Minuten war auf den Luzerner Strassen unterwegs und hat Passanten gefragt, was ihnen zuletzt so richtig gestunken hat. Die Antworten finden Sie oben im Video.

(mik)