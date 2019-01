«Eizmoos-Tiger» ist der grösste Fan des SC Cham

Pünklich um 16 Uhr taucht die Katze jeweils auf dem Fussballplatz Eizmoos in Cham auf. Nur mittwochs und an Wochenenden kommt sie schon früher: Da herrscht nämlich wegen den Trainings oder Spielen viel Betrieb auf dem Platz. «Die Katze fühlt sich bei den vielen Leuten wohl», sagt André Dommann, Berichterstatter des SC Cham, der kürzlich auf regiofussball.ch eine Lobeshymne auf die Katze anstimmte.

Umfrage Sind Sie auch ein so begeisterter Fussballfan wie der Eizmoos-Tiger? Ja, ich fiebere bei jedem Spiel meines Lieblingsvereins mit.

Ich stehe nur bei schönem Wetter am Spielfeldrand.

Ich spiele selber in einem Fussballverein.

Ich verfolge nur die WM im Fernseher.

Die Katze, die vom Promotion-League-Klub Cham auf den Namen Eizmoos-Tiger getauft wurde, komme schon seit zwei Jahren regelmässig auf Besuch vorbei. Dabei streiche sie oft im Gebiet Eizmoos umher. «Die Katze schaut auf dem Platz vorbei. Wenn viele Leute da sind, bleibt sie auch. Sonst geht sie wieder.»

Katze beobachtet Spielfeld

Allerdings sei immer noch unklar, woher die Katze genau komme. Anhand ihres Aussehens sei der Eizmoos-Tiger keine Strassenkatze: «Sie wird wohl ein Zuhause in der Nähe des Fussballplatzes haben», so Dommann.

Mittlerweile kenne man die Katze. Entsprechend oft werde sie auch gestreichelt. «Die Leute haben grosse Freude an unserer Vereinskatze», weiss Dommann. Oft sitze das Tigerli nämlich am Spielfeldrand und beobachte die Spieler auf dem Platz. Auch auf dem Bänkli geniesse die Katze oft die Sonne und schlafe. An kühlen Tagen könne es vorkommen, dass sie es sich bei den Fundgegenständen gemütlich mache.

Auch ein besonders beliebter Ort für die Katze sei das Bistro: «Da wird sie gefüttert.» Es sei auch schon mal vorgekommen, dass der Eizmoos-Tiger eine Maus an den Stammtisch der Fans gebracht habe.

Eizmoos-Tiger als Shirt-Logo

Mittlerweile sei die Katze das inoffizielle Maskottchen des SC Cham. Dementsprechend soll der Eizmoos-Tiger verewigt werden. «Wir haben überlegt, ein Shirt mit einem Eizmoos-Tiger-Logo herauszubringen.» Diese Idee müsse aber erst noch genauer ausgearbeitet werden.

Da im Winter kein Fussballbetrieb herrsche, sei die Katze momentan nicht auf dem Platz anzutreffen. Warum auch, wenn dort niemand kickt. Wie in den vergangenen Jahre wird der Eizmoos-Tiger pünktlich zum Saisonstart im Frühling wieder erwartet: Einmal Fan, immer Fan.

(tst)