Diese Lernfahrerin muss noch viel üben

Eine Lernfahrerin ist am Mittwochabend in Baar bei einem missglückten Fahrmanöver von der Strasse abgekommen und in eine Lichtsignalanlage geprallt. Die 19-Jährige war mit ih-

rem 53-jährigen Vater auf der Lernfahrt. Die junge Frau beabsichtigte, in der Gemeinde Baar von der Bahnhofstrasse nach rechts in die Dorfstrasse einzubiegen. Dabei verlor sie die Kon-

trolle über ihr Fahrzeug, geriet auf das Trottoir und prallte anschliessend in einen Betonpoller sowie in die dortige Lichtsignalanlage.

Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden. Der Lernfahrausweis wurde der 19-Jährigen vorläufig abgenommen.

(mme)