Wenns dunkel wird, zeigen sie ihr zweites Gesicht

Insgesamt werden 20 neue, individuell gestaltete Signaltafeln auf der Autobahnen A3 und A4 und der Axenstrasse installiert. Damit will sich der Kanton Schwyz von «seiner ganzen Schönheit und Vielfalt» zeigen. Auf den Tafeln sind touristische, kulturelle, sportliche und landschaftliche Motive des Kantons abgebildet.

Ab dem 17. September 2018 wurden die ersten neuen Tafeln entlang der Axenstrasse installiert. Die bisherige touristische Signalisation werde erneuert, weil sie nicht mehr den Richtlinien des Bundesamts für Strassen (Astra) entspreche.

Ein Bild mit zwei Sichtweisen

Das Besondere an den neuen Tafeln: Das Bild verändert sich in der Nacht, wenn es vom Scheinwerfer der vorbeifahrenden Fahrzeuge beleuchtet wird. Dank der partiell reflektierenden Oberfläche ist je nach Tageszeit ein anders Motiv zu sehen. So hat jedes der Schilder «zwei Sichtweisen». Diese Technik sei bisher einmalig in der Schweiz. Hier sehen Sie eine der Tafeln, wie sie sich in der Dunkelheit verändert:



Es werden zwei Tafeltypen installiert: Die Willkommenstafel, die den Beginn einer touristisch bedeutenden Region angezeigt, und die Ankündigungstafeln, die anzeigen, dass mit der nächsten Ausfahrt eine touristische Region erreicht werden könne.

«Ein grossartiges Schaufenster»

Die neue Signalisation biete dem Schwyzer Tourismus eine attraktive Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Besucherlenkung zu optimieren. «Die neuen Autobahntafeln sind ein grossartiges Schaufenster für regionale Tourismusangebote mit Leuchtturmcharakter», sagt Regierungsrat Andreas Barraud.

Nach seinen Angaben werde die Willkommenstafel auf der A3 Richtung Chur jeden Tag von durchschnittlich rund 62'000 Fahrzeugen passiert werden. Dies führe zu weit über 30 Millionen Kontakten pro Jahr.

Bald auch auf Haupt- und Nebenstrassen

Der Kanton will die touristischen Signalisation konsequent weiterführen. Deshalb sollen nach der Autobahn die neuen Tafeln auch auf den Haupt- und Nebenstrassen installiert werden. Die Verantwortung für diese Erneuerung trägt das Amt für Wirtschaft und das Tiefbauamt. Für die Finanzierung sind die touristischen Leistungsträger, die Gemeinden und Bezirke zuständig.

Gestaltet wurden die Schilder von der Schwyzer Agentur «Clavadetscher Gestaltung für Kultur und Wirtschaft» in Zusammenarbeit mit dem Illustrator Uwe Stettler.



