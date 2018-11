Jetzt jodeln sie sich durchs Studium

Seit September studieren fünf Studentinnen an der Hochschule Luzern im Bachelor of Arts in Music mit dem Schwerpunkt Volksmusik. Zwei davon haben das Hauptfach Jodel.

Michael Kaufmann, Direktor Departement Musik, erklärt, was das Studium beinhaltet und was man damit machen kann. Sehen Sie im Video, weshalb der Bachelor of Jodel «überhaupt nicht brotlos» ist.

(sda)