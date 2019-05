Was hält denn hier für ein crazy Bus?

Oben Bus, unten Füsse — das Bild erinnert an die Familie Feuerstein: Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) laufen in einem Video als Bus verkleidet durch die Stadt.

Auf Facebook titeln die VBL: «Unser Team ist auch dieses Jahr mit unserem selbstgebastelten RBus am Start!»

100 Stunden Arbeit

In der Kategorie Happy Runners werden 20 VBL-Läufer und -Läuferinnen mit dem Bus am kommenden Wochenende mit dabei sein. «Der Bus wurde vor einem Jahr von zwei Mitarbeiterinnen selbst gebastelt», sagte Brigitte Herzog, Leiterin Marketing. 100 Stunden hätten die Frauen für das Projekt in ihrer Freizeit investiert.

«Unser Team ist bereits letztes Jahr mit dem Bus am Stadtlauf gestartet», sagt Herzog weiter. Damit der Bus zusammenhält, braucht es natürlich etwas Koordination vonseiten der Läufer.

«Wahrscheinlich wird es mehr ein Spaziergang als ein Lauf werden», so Herzog. Fest steht: Mit dieser Aufmachung bleiben VBL den Zuschauern ganz bestimmt in Erinnerung.

Der 42. Luzerner Stadtlauf findet am Samstag, 4. Mai 2019 statt.

(bsc)