Dieser Klimaprotest war für einmal totenstill

Totenstille am Montagmorgen vor dem Luzerner Regierungsgebäde: Dutzende Personen demonstrierten mit verbundenen Augen für den Klimaschutz. Grund: Der Kantonsrat entscheidet in seiner Session, ob der Klimanotstand als dringendes Geschäft behandelt werden soll.

Mit der Aktion wollen die Demonstranten die Politiker dazu auffordern, «die Augen nicht zu verschliessen», wie es in den Sozialen Medien heisst.

Die Schulstreiks von Jugendlichen und die anstehenden Wahlen heizten im Kanton Luzern klimapolitische Aktivitäten an: SP, Grüne und GLP möchten mit Hilfe dringlicher Vorstösse in der Märzsession des Kantonsrats eine Klimadebatte erreichen. Der Regierungsrat will sich dafür etwas mehr Zeit nehmen und schlägt eine Sondersession im Juni vor.

Mehrere Vorstösse zum Klima eingereicht

SP, Grüne und GLP teilten mit, sie hätten drei fraktionsübergreifende Vorstösse zur Klimapolitik eingereicht: Massnahmen gegen die Klimaerwärmung müssten unverzüglich umgesetzt, der CO2-Ausstoss der Mobilität gesenkt und eine Spezialkommission eingesetzt werden.

Die Parteien verlangen, dass ihre drei Vorstösse am Montag vom Kantonsrat für dringlich erklärt und damit unverzüglich behandelt werden. Sie sehen es als höchste Priorität und Dringlichkeit an, den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Ein wärmeres Klima werde verheerende Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebensqualität haben.

Klimanotstand in Basel-Stadt bereits ausgerufen

Um dem Nachdruck zu verleihen, fordert ein weiteres als dringlich eingereichtes Postulat der Grünen die Ausrufung des Klimanotstands. Was die Klimastreik-Bewegung fordert, soll der Kanton umsetzen, nämlich die Eindämmung des Klimawandels als Aufgabe höchster Priorität einzustufen.

Den Klimanotstand ausgerufen hatte zuvor das Parlament im Kanton Basel-Stadt im Februar. Der grosse Rat appellierte damit an sich selber, dem Thema bei seinen Entscheiden Priorität zu geben.

(gwa/sda)