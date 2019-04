Dieser Porsche-Unfall kostet 100'000 Franken

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein Autofahrer um circa 14.10 Uhr auf der Autobahn A2 in Horw Richtung Süden. Im Tunnel Spier geriet der Porsche nach einem Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und prallte mit der Front gegen die rechte Tunnelwand. In der Folge drehte sich das Fahrzeug und prallte anschliessend seitlich-frontal gegen die linke Tunnelwand. Schliesslich kam das Auto auf der Überholspur zum Stillstand.

Die Beifahrerin verletzte sich beim Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.



Der Porsche erlitt einen Totalschaden und musste abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt über 100'000 Franken.

(mik)