Dieser Tourist verdiente mehr als Roger Federer

Vor der Kapellbrücke in Luzern haben schon Millionen Asiaten posiert. Aber nicht viele dieser Millionen dürften so viele Millionen haben wie jener Tourist, der kürzlich vor dem Wasserturm in die Kamera lächelte: Boxer Manny Pacquiao (40) verdiente 2015 160 Millionen Franken und damit mehr als Ronaldo, Messi oder Federer. Pacquiao ist der einzige Boxer der Welt, der in sieben Gewichtsklassen Weltmeister wurde.

Nun besuchte der philippinische Volksheld also die Innerschweiz, wie Zentralplus berichtete. Am Sonntag etwa weilte er mit seiner Frau auch auf dem Titlis.

Pacquaio ist in seiner Heimat zudem Politiker. Für einen Skandal sorgte er, als er 2016 gegen Schwule hetzte. Sein Sponsor Nike wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben und kündigte daraufhin den Vertrag mit ihm.

Wenn Pacquaio wieder daheim auf den Philippinen ist, muss er regieren. Er ist Regierungschef von Sarangani.

(20 Minuten)