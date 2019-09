Kurz nach 17.15 Uhr war ein Autofahrer am Dienstag auf der Autobahn A14 unterwegs in Richtung Zug. Nach der Raststätte St. Katharina geriet das Auto in Brand, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dieses Auto war früher einmal rot

Der Fahrer konnte das Auto rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Auch der Strassenbelag und die Leitplanke wurden durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beträgt 21'000 Franken. Wieso das Auto in Flammen aufging, ist noch unklar.

