Dieses Bild hat eine Drohne gezeichnet

Bis zu 75 Meter hoch sind die geplanten Gebäude rund ums Stadion Aarau, über das am 24. November abgestimmt wird. Weil die Bauherrin nicht schon vorher teure Hoch-Hausbauprofile dort aufstellen wollte, wurde ein neuer Weg gewählt, um die Dimensionen der vier Gebäude darzustellen: 20 Drohnen markierten die Eckpunkte der Häuser. Am Samstag konnten sich Interessierte so live ein Bild vom Ausmass der Überbauung machen.

Organisiert wurde die Aktion vom Luzerner Martin Schumacher, Inhaber der Firma Air View. Von der Überbauung hat er auch ein Bild angefertigt, das ebenfalls mit einer Drohne entstanden ist. Mit einer solchen ist er nachts die Eckpunkte abgeflogen und hat dies gefilmt. Dank Langzeit-Belichtung ist dann das Silhouetten-Bild der vier Hochhäuser entstanden. Das Making-of-Video finden Sie oben.





(mme)