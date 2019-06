Dieses Minihaus war einst eine Garage

An der Hochbühlstrasse von Luzern steht das kleinste ganzjährig bewohnte Haus der Stadt – es ist das Haus von Markus Roesch. Es liegt zwischen hohen Wohnhäusern und ist nur wenige Busstationen vom Bahnhof Luzern entfernt. Das Spezielle daran: Das kleine Häuschen war einmal eine ganz gewöhnliche Garage. Roesch, der als Journalist arbeitet, liess sie vom Luzerner Architekturbüro Iwan Bühler zu einem Wohnhaus umbauen, in das er selbst einzog.

«Mir reicht der Platz»

Der Grund, wieso er gerade diese Garage umgebaut hat, ist einfach: «Ich wollte in der Nähe meiner Familie sein», so Roesch. Denn: Seine erwachsenen Kinder teilen sich die beiden anliegenden Häuser. So bleibt die Familie zusammen und trotzdem lebt nun jeder in seinem eigenen Haus. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Häuschen. Die Situation ist ideal. Das Einzige, was mit fehlt, ist eine schöne Aussicht.» Er merke nichts davon, «dass es einmal eine Garage war».

Die Wohnfläche des Hauses beträgt im Erdgeschoss 46 Quadratmeter und im Obergeschoss 39 Quadratmeter. Den Platz teilt er mit seiner Jack-Russell-Hündin Asta (10). Das Erdgeschoss besteht aus einem Büro, einem Schlafzimmer und dem Badezimmer. Eine steile Treppe führt in den oberen Stock, der aus einem Raum besteht. Dort findet man die Küche und den Wohnbereich. Säuberlich in Regalen verstaut finden sich dort Hunderte von Schallplatten.

Weniger als eine Million Franken musste Roesch für den Kauf der Garage und den Bau des Hauses bezahlen. «Wenn man die Gelegenheit hat, empfehle ich es jedem, etwas umzubauen. Ein Umbau kommt meist günstiger als ein kompletter Neubau. Ausserdem fehlt es meist an Platz für einen Neubau, zumindest in der Stadt», so Roesch.

«Verdichtetes Bauen ist ein Gebot der Raumplanung»

Architekt Iwan Bühler ist stolz auf sein Werk: «Umnutzungen sind das normale Geschäft eines Architekten – hierbei handelt es sich aber um ein besonders schönes Stück.» Auf die Frage, wieso man nicht einen kompletten Neubau gemacht habe, entgegnet Bühler: «Wenn man die Garage abgerissen hätte, hätte man dort nach den heutigen Gesetzen gar nicht bauen dürfen, der Grundriss musste der Gleiche bleiben.»

Die Stadt Luzern begrüsst solche Projekte wie von Roesch: «Verdichtetes Bauen ist ein Gebot der Raumplanung und existenziell, um der fortschreitenden Zersiedelung in der Schweiz entgegenzuwirken», so Jürg Rehsteiner, Stadtarchitekt von Luzern. Weiter führt Rehsteiner aus: «Verdichtung erlaubt eine höhere Wertschöpfung der Liegenschaft, sie schafft die Möglichkeit in näherer Distanz mehr Nutzungen anzuordnen und diese damit auch einfacher und effizienter verkehrlich zu erschliessen. Verdichtung fördert die Nutzungsdurchmischung von zum Beispiel Arbeitsplätzen und Läden.»

Dieser Artikel erschien erstmals am 9. Februar 2015