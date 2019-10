Dr Einzig (33) stirbt nach epileptischem Anfall

Wayne Gwerder wuchs im Muotathal SZ auf, stammte jedoch aus Jamaika. Mit seinem Spitznamen «Dr Einzig» wurde er weit über den Gemeindegrenzen bekannt. Nun ist im Alter von 33 Jahren verstorben. Wie der «Bote der Urschweiz» schreibt, starb Gwerder am Dienstag völlig unerwartet infolge eines epileptischen Anfalls.

Seinen Übernamen erhielt er aufgrund seiner Hautfarbe. Früher spielte er einige Jahre Handball beim KTV Muotathal. Zu 20 Minuten sagte er einst: «Jeder im Team hatte einen Übernamen und Dr Einzig war gut für mich, weil ich der Einzige mit dunkler Haut war.»

Den Spitznamen verwendete Dr Einzig auch für seine eigene Cap-Kollektion. Gwerder: «Ich kam auf die Idee, weil ich immer ein Cap trage. Das ist mir heilig.» Ebenfalls für Aufsehen sorgte Gwerder mit seinem sozialen Engagement. Im vergangenen Jahr zu Weihnachten liess der gelernte Zimmermann Weihnachtssäckli herstellen, die er dann an Heiligabend in der Stadt Zürich eigenhändig an Bedürftige und Obdachlose verteilte.

