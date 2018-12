Dr Einzig beschenkt an Heiligabend Obdachlose

Wayne Gwerder heisst der 34-Jährige, der in Brunnen lebt – vielen dürfte er aber eher unter seinem Spitznamen dr Einzig bekannt sein. Für ihn wird es an Heiligabend ein spezielles Fest geben: Er wird nicht wie viele andere im Familienkreis oder mit Freunden feiern, sondern in Zürich auf der Strasse unterwegs sein.

Seinen Spitznamen hatten ihm Teamkollegen vom Handballclub KTV Muotathal verpasst. Grund: Gwerder war er der einzige Dorfbewohner mit dunkler Hautfarbe. Schweizweite Bekanntheit erlangte er durch einen TV-Beitrag über seine Person.

«Niemand soll alleine sein»

Am 24. Dezember nun verschenkt dr Einzig aus dem Muotathal in Zürich Chlaussäckli an Bedürftige und Obdachlose. «Es gibt so viele Menschen, die an diesem Abend niemanden haben», sagt er zum «Boten der Urschweiz». Genau aus diesem Grund habe er sich entschieden, den Abend nicht mit seiner Familie zu verbringen.

«An diesem Abend soll aber niemand alleine sein, und darum gehe ich dann auf die Strasse, um den Menschen und mir eine Freude zu machen.»

Wayne Gwerder stellt sein Cap vor. (Blue Balance Film and Photography)



Finanziert wurde die Aktion durch Spenden und den Verkauf seiner Caps mit dem Brand «Dr Einzig». Pro Bestellung investierte Gwerder 20 Franken in Chlaussäckli, die von der BSZ Stiftung hergestellt werden. Aber auch er selbst griff in die Tasche und finanzierte einen Teil der Chlaussäckli. «Damit ich mit einem vollen Rucksack – oder sogar einem Koffer – nach Zürich kann.»

Kooperation mit Schwingermagazin

Seine Snapback-Caps mit Sennenhemdmuster und seinem Logo verkauft er seit 2017. Damals machte er seinen Spitznamen kurzerhand zur Marke Nur wenig später ging er mit dem Schwingermagazin «Schlussgang» eine Kooperation ein.

Wayne Gwerder erzählt aus seinem Leben (Video: Blue Balance Film and Photography)



(gwa)