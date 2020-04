Drei Personen nach Tötungsdelikt in Haft

In der Nacht auf Mittwoch meldete ein Mann dem Rettungsdienst 144 eine tote Person in Meierskappel. Die Einsatzkräfte der Luzerner Polizei fanden dort eine tote Frau in ihrer Wohnung vor. Laut Medienmitteilung wurde die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes. Es handelt sich um eine 85-jährige Schweizerin.



Umgehende Befragungen und Ermittlungen der Luzerner Polizei führten dazu, dass noch in der Nacht eine hauptverdächtige Person und eine Begleitperson im Kanton St. Gallen von der Kantonspolizei St. Gallen festgenommen werden konnten. Zudem wurde die Person, die die Tat gemeldet hatte, für weitere Befragungen und Abklärungen festgenommen. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.



Das Motiv und der Taghergang sind noch unbekannt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

(doz)