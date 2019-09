Kiffer stürmen bei Raub die falsche Wohnung

Zwei maskierte Männer stürmten im April 2017 eine Wohnung in der Stadt Luzern. Sie wollten einen Marihuanadealer überfallen, um an Drogen und Geld zu kommen. Für den Überfall benutzten sie einen Schlagstock und eine Softgun-Pistole.

Dumm nur: Der Portugiese (24) und der Pole (40) irrten sich in der Wohnung, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Anstatt des Dealers stand eine Frau in der Tür. Die beiden Täter drängten sie zurück in die Wohnung auf das Sofa. Dort drückte der Pole ihr ein Kissen ins Gesicht. Der zweite Maskierte durchsuchte die Wohnung – und fand nichts. Da bemerkten die beiden, dass sie sich in der Wohnung geirrt hatten.

Hunde spürten Täter auf

Also liessen die beiden von ihrem Opfer ab und klingelten beim Nachbarn. Dort wurden sie fündig: Der Pole schlug einen Bewohner nieder und bedrohte den anderen. Mit 3300 Franken in bar, 65,5 Gramm Marihuana und 12 Gramm Haschisch machten sie sich davon. Weit kamen sie allerdings nicht: Polizeihunde spürten die beiden auf.

Die Männer mussten sich nun vor dem Luzerner Kriminalgericht wegen Raubes, Nötigung und mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz verantworten. Sie sind geständig.

Entschuldigung per Brief und vor Gericht

Der Pole gab vor Gericht an, dass er seit einem Jahr keine Drogen mehr nehme und mit seiner Freundin und der gemeinsamen Tochter (11) in Polen neu anfangen wolle. Er habe vorzeitig eine Therapie angetreten, um sein Leben zu ändern. Das Gericht bestätigte sowohl die geforderte unbedingte Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren als auch den Landesverweis. Der Mann sitzt bereits seit 880 Tagen im Gefängnis und kann dieses wegen guter Führung bald verlassen.

Im Gerichtssaal sass auch die Frau, die die beiden irrtümlich überfallen hatten. Bei seinem Schlusswort drehte sich der 40-Jährige zu ihr und entschuldigte sich für die Tat. Das war bereits seine zweite Entschuldigung, denn bereits eine Woche nach dem Überfall hatte er der Frau einen Brief geschrieben. Die beiden kannten sich: Der Pole war der Hauswart des Gebäudes.

Der 24-jährige Portugiese sagte schon zu Beginn der Verhandlung, dass er das Urteil annehmen werde. Er habe wegen seiner Drogensucht so gehandelt. Inzwischen sei er aber von den harten Drogen weggekommen und habe sich von der Drogenszene entfernt. Die geforderte unbedingte Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren hat das Gericht zugunsten einer Therapie aufgeschoben. Aus Härtefallgründen verzichtete es auf einen Landesverweis.

Die beiden Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

