Junglenker auf Drogen geht auf A4 der Sprit aus

Ein Auto auf dem Pannenstreifen der A4 zwischen der Verzweigung Rütihof und Lindencham fiel am Sonntagmorgen um 8 Uhr einer Polizeipatrouille auf. Wie sich zeigte, war der Tank des weissen Mercedes leer. Er konnte nicht mehr weiterfahren.

Junglenker war auf Amphetamin

Doch nicht nur das Auto, auch der Fahrer war nicht mehr fahrtüchtig: Die Einsatzkräfte stellten beim 20-jährigen Schweizer Junglenker Alkoholsymptome und Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille und auch der Drogenschnelltest fiel positiv aus: Der Mann hatte laut Polizeiangaben Amphetamine konsumiert.

Zudem fand die Zuger Polizei bei der Personenkontrolle Kokain und Ecstasypillen. Der Junglenker musste im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Führerausweis auf Probe wurde dem Junglenker zuhanden des Strassenverkehrsamts abgenommen.

Nach Ausweis auch Auto weg

Dass er nun keinen Führerausweis mehr hatte, schien den 20-Jährigen nicht zu kümmern. Er setzte sich jedenfalls nur drei Stunden nach seinem unfreiwilligen Stopp auf der Autobahn wieder ans Steuer seines Coupés. Und wieder hatte er Kontakt mit der Polizei: Er geriet an der Sinserstrasse in Cham in eine Kontrolle. Natürlich stellten die Zuger Polizisten fest, dass es sich bei ihm um den gleichen jungen Mann handelt, dem wenige Stunden vorher auf der Autobahn das Benzin ausgegangen war, der Alkohol und Drogen konsumiert hatte und der seinen Führerausweis auf Probe hatte abgeben müssen.

Bei der zweiten Kontrolle musste er noch mehr abgeben: sein Auto. Der zuständige Staatsanwalt liess dieses beschlagnahmen. Jetzt muss sich der junge Mann vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

