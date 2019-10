Dealer lagerte Ecstasy, LSD, Marihuana und mehr

Die Zuger Polizei hat am Sonntag in Steinhausen einen mutmasslichen Drogenhändler festgenommen. In seiner Wohnung stellte sie Betäubungsmittel und Bargeld sicher.

Die Zuger Polizei hat den Mann, einen 21-jährigen Schweizer, in einem Wohnquartier in Steinhausen kontrolliert, weil er ihr verdächtig vorgekommen war, wie sie am Dienstag mitteilte. Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung wurden über 400 Gramm Amphetamin, mehr als 1500 LSD-Blättchen, rund 6 Kilogramm Marihuana, Haschisch sowie kleinere Mengen Ecstasy und weitere Substanzen gefunden. Zudem wurden mehrere Zehntausend Franken und Euro sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eröffnete gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem stellte sie beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft.

(jab)