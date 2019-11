Drohne zaubert Traumbild an Nachthimmel über See

Normalerweise fährt das Motorschiff Rigi über den Zugersee – in echt. Nun schwebt die Rigi plötzlich über Wasser, in pink – drei Meter über dem Wasserspiegel, der oberste Punkt in 26 Metern Höhe. Das Bild gemacht hat die Firma Kameraheli aus Steinhausen ZG.

Möglich machte es eine Drohne, welche die Umrisse des Motorschiffes Rigi im Flug nachzeichnete. Am Ufer des Zugersees nahm eine Kamera auf einem Stativ die Flugbewegungen in achtminütiger Langzeitbelichtung auf – und fertig war das Bild.

Extra neue Software entwickelt

Was einfach tönt, ist laut Matthias Häcki von Kameraheli das Ergebnis von langer Tüftelei. «Wir haben dazu extra eine Software entwickelt, die die GPS-Daten für einen Drohnenflug wie hier mit dem Schiff programmieren kann.» Ein Kunde wünsche ein Bild in dieser Machart, das Schiff-Bild sei dafür ein Test gewesen. Nun teste man weiter und verfeinere das Verfahren.

Kürzlich hat das Unternehmen Air-View aus Malters in Aarau ein ähnliches Bild gemacht. Dort wurden die Umrisse von geplanten Hochhäusern in den Nachthimmel gezeichnet:



(mme)