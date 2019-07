Fans machen mobil gegen dynamische Preise

Das System für dynamische Ticketpreise, das der EV Zug seit Januar testete, ist nun definitv eingeführt worden. «Es geht nur um die Stehplätze für die EVZ-Fans und die normalen Sitzplätze. Bei den Stehplätzen haben wir das grösste Kontingent, bei den Sitzplätzen geht es um rund 100 freie Tickets pro Match», sagte EVZ-CEO Patrick Lengwiler bezüglich der Einführung zu Zentralplus. Die Preisspanne für Stehplätze werde von 19 Franken bis 31 Franken reichen.

Man reagiere damit auf die unterschiedliche Nachfrage nach Tickets und die Auslastung der Bossard-Arena. Ähnlich dem Flugverkehr werden die Preise laufend angepasst. So werden zum Beispiel Spiele gegen hoch klassierte Gegner teurer. Früh entschlossene könnten vom System jedoch profitieren: Wer früh bucht, fahre preislich besser.

Widerstand vom Fanclub

Wie auf der Website der Fan-Community Herti Nordkurve in einer Stellungnahme zu lesen ist, regt sich Widerstand gegen dieses Vorgehen. «Wir sind der Meinung, dass ein Spielbesuch für alle bezahlbar sein muss. Ebenfalls sind wir davon überzeugt, dass einheitliche Preise und Rabatte das Stadion besser auslasten als dynamische Preise», so der Fanclub.

«Nach unserer Vorstellung sollte ein Matchbesuch für jede Person gleich erschwinglich sein, egal wie der Gegner heisst», schreibt der Club. Hinter dem System stecke die Absicht, mit den Spielen den erzielten Profit zu maximieren, so der Vorwurf. «Der EVZ schafft mit dieser Massnahme eine Zweiklassen-Gesellschaft», so die Fans.

Fans mit geringem Budget, werde so ein Besuch nur noch ermöglicht, wenn sie die Karten Monate im Voraus bestellten.

Weiter steht in dem Schreiben: «Sollte der EVZ weiterhin an der Einführung dynamischer Preise festhalten, behalten wir uns vor, Massnahmen gegen das System einzuleiten». Wie diese aussehen könnten, wird nicht mitgeteilt.

Beim EV Zug war für eine Stellungnahme niemand erreichbar.

(nob)