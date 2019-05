E-Biker bei Crash schwer im Gesicht verletzt

Auf der Wiesenbergstrasse in Dallenwil NW ist es am Mittwoch gegen 23 Uhr zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem E-Bike-Fahrer (54) gekommen. Der E-Biker war talwärts auf der Wiesenbergstrasse unterwegs, als gleichzeitig ein nicht vortrittsberechtigter Autofahrer von der Hüsliboden- in die Erlenpassstrasse einbiegen wollte.

Der Velofahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte auf der Verzweigung heftig mit dem Auto, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte. Der Velofahrer wurde dabei zu Boden geschleudert. Er trug keinen Helm und wurde schwer im Gesicht verletzt.

Das aufgebotene Rettungsteam brachte den 54-Jährigen ins Spital. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich, heisst es weiter.

(gwa)