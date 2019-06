Das «Ehepaar aus Sursee» feiert Hochzeit in Sempach

Weil nicht die gesamte Verwandtschaft des Nati-Scharfschützen Haris Seferovic nach Portugal an die Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Amina reisen konnte, stieg am Samstagabend ein weiteres Fest in Sempach LU. Das «Ehepaar aus Sursee», frei nach Sport-Kommentator Sascha Ruefer, hatte laut einem Leser-Reporter in die Festhalle Seepark in Sempach geladen; die Feier habe «im kleinen Rahmen» stattgefunden.

Für Schweizer-Begriffe ist das kleine Fest allerdings nicht zu unterschätzen: Laut dem Leser-Reporter waren 150 bis 200 Verwandte aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und aus Bosnien angereist. Mit dabei gewesen seien auch eine Handvoll Freunde und Seferovics Nati-Kollege Ricardo Rodriguez, der bei der AC Milan unter Vertrag steht.

Ehepaar aus Sursee eröffnete den Tanz

Laut dem Leser-Reporter startete das Fest in Sempach um 19 Uhr und war gegen Mitternacht zu Ende. «Die Stimmung war friedlich», sagt der Leser-Reporter weiter. Das frisch verheiratete Paar und seine Gäste hätten traditionell Hochzeit gefeiert und auch den Tanz eröffnet.

«Baby aus Sursee» kommt im September

Das «Ehepaar aus Sursee» erwartet bekanntlich ihr erstes Kind. Ob es sich beim «Baby aus Sursee» um ein Mädchen oder einen Buben handelt, habe Seferovic aber auch an der Feier am Samstag nicht verraten.