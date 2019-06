Lawine reisst Frau vor den Augen des Ehemanns mit

Am Mittwoch kurz nach 10 Uhr begab sich ein Ehepaar auf den Abstieg vom Niederbauen Chulm Richtung Weid ob Seelisberg, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mitteilte. Sie befanden sich in einem Couloir auf dem blau-weissen Gebirgswanderweg, als sich oberhalb eine Schnee- und Gerölllawine löste und die 57-jährige Frau rund 35 Meter mitriss.

Der Mann wurde durch herunterfallende Steine leicht verletzt und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die verschüttete Frau konnte durch die Rega mithilfe von zwei Rettungsspezialisten-Helikopter geborgen werden. Die Frau wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital geflogen.

(tst)