Chinesische Invasion auf Toiletten im Coop City

Im vergangenen Sommer wurde das Restaurant des Coop City an der Rössligasse in Luzern modernisiert. Seit der Wiedereröffnung müssen Kunden des Warenhauses und Gäste des Restaurants nun einen Franken in einen Automaten einwerfen, wenn sie die Toilette aufsuchen müssen. Der Automat spuckt dafür einen Bon im gleichen Wert aus, mit dem man dort einkaufen oder konsumieren kann.

Urs Meier, Leiter der Coop Medienstelle, sagt, warum im Coop City Luzern diese Massnahme ergriffen wurde: «Ausschlaggebend waren viele Reklamationen von Seiten der Kundschaft, die lange anstehen mussten, bevor sie auf die Toiletten konnten.» Wie 20 Minuten aus zuverlässiger Quelle weiss, hatten viele asiatische Touristen die Coop-Toiletten wie ein öffentliches WC benützt, weshalb sich dort lange Warteschlangen bildeten.

«Die WC-Gebühr wird Kunden wieder zurück gegeben»

Laut Meier entsteht mit dem neuen Toiletten-Regime eine Win-Win-Situation für die Kunden: «Das lange Anstehen entfällt und die Toiletten für unsere Kunden sind jederzeit sauber.»

Denn: Der Gewinn aus den Bons, die nicht eingelöst werden, wird in die Pflege der Toiletten-Anlage investiert. Auf die Frage, ob es stimme, dass die Chinesen die Toiletten in unhaltbarem Zustand zurückgelassen hätten, sagt Meier, dies sei ihm nicht bekannt. «Trotzdem war Handeln angesagt, weil wir verpflichtet sind, zu unserer Kundschaft zu schauen.» Laut Meier sind an anderen Coop City Standorten in der Schweiz keine ähnlichen Massnahmen geplant.