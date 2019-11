Einbruch wird für Tierheim eine Goldgrube

Ein Riesen-Chaos haben Einbrecher verursacht, die in der Nacht auf Montag ins Tierheim an der Ron in Ebikon eingestiegen sind: Alle Schränke aufgebrochen, die Kasse auch, 1000 Franken weg. «Das Tierheim ist auf dieses Geld angewiesen», sagte Betriebsleiterin Petra Roos.

Doch nun wird dieser Einbruch für das Tierheim unverhofft zum Geldsegen: Influencerin Anja Zeidler nämlich hat ein Crowdfunding gestartet, um das verlorene Geld des Tierheims wieder hereinzuholen.

Und Zeidler hat offensichtlich Follower-Power - der Erfolg ist der Aktion ist überwältigend: 141 Spender haben bis jetzt über 5'000 Franken gesprochen, die Spenden reichen von 7 bis 200 Franken.

Im Tierheim an der Ron ist man gerührt. Petra Roos, die Leiterin des Hauses, sagte zu «Zentralplus»: «Ich wusste nichts von dem Crowdfunding. Erst später, als schon 1000 Franken zusammengekommen waren, hat mich Anja Zeidler angerufen. Ich war sprachlos über dieses selbstlose Engagement.»

(mme)