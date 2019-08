Kommen sogar 450'000 Besucher ans Esaf?

Die Stadt Zug hat 30'000 Einwohner. Während des eidgenössischen Schwingfestes in Zug von 23. bis 25 August werden sich dann in der Stadt zehn Mal so viele Personen aufhalten. Mindestens 300'000 bis 350'000 Besucher werden erwartet. Nun sagt Regierungsrat und OK-Präsident Heinz Tännler gar: «Bei schönem Wetter rechnen wir sogar mit eher mehr Gästen.» Infrastruktur und der Platz ist für bis 450'000 Menschen berechnet, ohne dass Komplikationen oder gefährliche Situationen entstünden, berichtete die Luzerner Zeitung.

«Es ist genug Platz vorhanden, die Menge wird sich gut verteilen», sagt Tännler. Hunderte Helfer werden dafür besorgt sein, dass sich die Besucherströme gut kanalisiert werden.

OK-Chef geht von friedlichen Schwingerfans aus

Tännler geht davon aus, dass die Stimmung friedlich sein wird. Er sei schon an vielen Schwing-Anlässen und auch Eigenössischen gewesen. «Sie waren alle friedlich und fröhlich, es gab keinerlei Hooliganismus, und niemand randalierte.» Wenn doch einmal einer über die Stränge schlage, werde er meist von Freunden oder anderen Festgästen wieder beruhigt, sagte er der Zeitung weiter.

Die Polizei werde nicht sichtbar, jedoch stets in Bereitschaft sein.





(nob)