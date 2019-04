«Nehmen Sie Kontakt auf mit spuckenden Chinesen»

«Es ist einfach eklig»: Das sagt eine Luzernerin*, die sich regelmässig darüber aufregt, dass sie in Luzern auf erwachsene Touristen aus China trifft, die überall auf den Boden spucken. «Es ist unappetitlich, wenn jemand vor mir auf den Boden spuckt und ich fast noch reinlaufe», sagt ein weiterer Luzerner. Auch eine andere Einheimische regt sich darüber auf: «Mir ist das schon sehr oft bei den chinesischen Touristen aufgefallen, und ich finde es einfach respektlos.» Auch bei der Talstation der Pilatusbahn hat sich eine Frau kürzlich aufgeregt, als sie spuckende Chinesen sehen musste. Ihr Kommentar dazu ist nicht zitierfähig.

Umfrage Würden Sie einen spuckenden chinesischen Touristen darauf hinweisen, dass Sie das Gespucke nicht okay finden? Ja, ich würde ihn mit einer Geste darauf hinweisen.

Ich würde ihn auf Englisch ansprechen: «Please do not spit on the floor.»

Nein, das würde ich mich nicht getrauen.

Ist mir doch egal. Ich spucke selbst viel auf den Boden.

Touristiker ergreifen Massnahmen

Das Thema der spuckenden Chinesen sei nicht neu, sagt der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren. «Es ist uns seit Jahren bekannt, dass chinesische Touristen gelegentlich mehr spucken, als wir es in unserer westlichen Kultur gewohnt sind.»

Bei Luzern Tourismus hat man auf das Thema reagiert: So werde laut Perren versucht, die chinesischen Gäste fürs Thema zu sensibilisieren. Konkret wird das so gemacht: «Die Tourismusbranche nimmt Kontakt mit den Reisebegleitern der chinesischen Gäste auf und weist diese auf die kulturellen Werte der Schweiz und Europas hin.» Zusätzlich seien schon in einigen Reiseführern Hinweise dazu erschienen.

«Zeigen, dass es sich nicht gehört»

Auch bei den Rigi-Bahnen komme es immer mal wieder vor, dass Touristen an den Stationen und Bahnhöfen einfach auf den Boden spucken. «Natürlich kann das unangenehm sein, und manch einer reagiert überrascht, aber wir gehen damit relativ entspannt um», sagt Stefan Otz, Direktor der Rigi-Bahnen. Wer sich daran störe, solle spuckende Touristen darauf aufmerksam machen. «Man kann relativ gut mit Gestik und Mimik zeigen, dass man das unangebracht findet. Oder man spricht sie höflich und respektvoll darauf an. Ob sie es verstehen, ist dann die andere Frage.» Luzerns Tourismusdirektor Marcel Perren meint dazu ebenfalls, es sei jedem Einheimischen selber überlassen, chinesische Touristen höflich anzusprechen.

Gesetze für Touris

Im Reich der Mitte ist das Verhalten von Chinesen in Europa ebenfalls Thema. So werden von Reiseveranstaltern Kurse für sittliches Benehmen angeboten und gar Gesetze formuliert. Im chinesischen Tourismusgesetz gilt der Grundsatz: «Ein zivilisierter Tourist zu sein, ist jedes Bürgers Pflicht.» Auch Reiseleiter ermahnen ihre Gruppen in Europa nicht zu rülpsen, nicht zu spucken und nicht laut zu reden, wie «welt.de» schreibt.

Laut Tourismusdirektor Perren hat das Spucken der chinesischen Touristen auch medizinische Gründe: «In den Grossstädten Chinas hat es häufig sehr schlechte Luft. Das kann zu Atembeschwerden führen.» Da helfe es den Menschen, wenn sie ausspucken würden. Dies könne dann zum Reflex werden, den sie auch auf Reisen hätten.

(mik)