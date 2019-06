Rollstuhl kippt in Kurve – Fahrer im Spital

Auf der Engelbergstrasse in Oberdorf hat am Montagnachmittag ein Rollstuhlfahrer einen Selbstunfall verursacht. Der 53-Jährige war mit einem Elektrorollstuhl unterwegs von der Verzweigung Gigi in Richtung Stans.

Als er von der Engelbergstrasse in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, kippte der Rollstuhl ohne Fremdeinwirkung zur Seite, teilte die Kantonspolizei Nidwalden mit.

Der Rollstuhlfahrer wurde vom Rettungsdienst mit noch nicht näher bekannten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist beträchtlich, heisst es weiter. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt.

(gwa)