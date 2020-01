«Ich probiere püriertes Pouletbein im Altersheim»

Viele können im Alter nicht mehr alles essen, was auf den Teller kommt: Knusprige oder schwer zu kauende Lebensmittel stellen für sie wegen ihrer Zähne schnell ein Problem dar. Nicht aber im Restaurant des Betagtenzentrums Emmenfeld in Emmen LU: Dort arbeitet Koch Sandro Kalkhi hinter der Theke und zaubert für die Senioren Pürierfood mal ganz anders. Er püriert das Essen zwar herkömmlich, aber modelliert dann aus der gewonnen Püriermasse wieder Gerichte, die wie echt aussehen. Zum Beispiel Poulet-Schenkel. Püriert, aber optisch echt.

20 Minuten-Reporter Nathan Keusch (23) durfte die speziellen Speisen degustieren. Pürierte Eierbrötchen etwa: «Das Ei schmeckt mega echt, das Brot ist vom Geschmack her gut, aber ganz an Brot erinnert es mich nicht», lautet eines seiner Urteile. Er probierte auch noch weitere Pürier-Speisen, etwa Pouletbein. Das Video dazu gibt es oben.

Schmorbraten etwas anders

Ausserordentlich schmackhaft und gutaussehend ist das pürierte Essen des Kochs auf jeden Fall, der schon acht Jahre im Betagtenzentrum Emmenfeld (BZE) kocht. «Als ich hier anfing, haben wir einfach alles in einem Mixbecher püriert, auch Fleisch oder Broccoli. Und dann haben wir es mit einem Glacé-Löffel angerichtet», sagt Kalkhi in einem Interview. Bis er sich dazu entschied, etwas zu ändern.



Sehen Sie im Video, wie Koch Kalhki seine Pürier-Speisen herstellt. (Video: JAB)

Kalhki hat das pürierte Essen auf ein neues Level gebracht. Er erklärt, wie man einen Schmorbraten püriert und noch immer schmackhaft zubereiten kann. Grundsätzlich mixt man den Braten, schmeckt ihn danach mit Bouillon und Rahm ab und bindet ihn mit Eiern oder anderen Produkten ab. Die Masse werde dann im Ofen pochiert und in eine Form gegossen. Die eingefrorene Masse kann ganz einfach aufgewärmt und serviert werden.

In Pü-Formen gegossen

Die Formen, die der Koch verwendet, sind spezielle Pü-Formen, wie Kalkhi sie nennt. Diese haben jeweils die Form des gewollten Endprodukts (siehe Video). Sowohl Poulet-Schenkel, wie auch Schmorbraten und Broccoli lassen sich so einfach wieder konstruieren.

In der Küche der Schlemmerei, wie das Restaurant des Betagtenzentrums heisst, werde oft Esspapier und Zuckerwatte zum Garnieren verwendet, «weil es an früher erinnert», wie Kalkhi erklärt. «Unsere Bewohner haben wirklich sehr Freude an solchen Sachen.» Kalkhi bietet auch Pürier-Kochkurse für Interessierte an.

(jab)