Ja, diese Traumvilla steht tatsächlich in der Schweiz

Spanien oder vielleicht doch eher Italien? Beides falsch. Diese Villa steht nicht einmal am Meer. Sie steht mitten in der Schweiz, nämlich in Wangen in Schwyz. Trotzdem muss man hier nicht auf den Blick aufs Wasser verzichten.

In der 5,5-Zimmer-Villa hat man eine unverbaute Aussicht auf den Zürcher Obersee. Zusätzlich hat man noch einen Panoramablick in die Schweizer Berge. Auch speziell an der Lage ist der unmittelbar nebenan liegende Golfplatz. Die Villa steht für 3'980'000 Franken auf homegate.ch zum Verkauf.

Wieso steht eine mediterrane Villa in Wangen?

«Mir gefällt das Durchschnittliche nicht. Ich wollte einen Akzent setzen», sagt der Hausbesitzer auf Anfrage. Der Mann, der anonym bleiben möchte, kommt aus Süditalien. «Vor zehn Jahren habe ich angefangen, das Haus zu planen. Ich habe alles selber entworfen.» Deshalb sei das Haus perfekt auf seine Familie und ihr Leben abgestimmt. «Das Haus ist eine Oase.»

Alles sei exklusiv für die Villa entworfen worden. «Es ist nichts ab der Stange. In diesem Haus ist alles auserlesen.» Der Besitzer habe die Villa bis ins kleinste Detail geplant. Sei es die Höhe der Waschmaschine, die Lage der Steckdosen oder die ideale Sonnenausrichtung des Hauses. «Von den handgemalten Fliesen im Hunde-Waschsalon bis zu den Ziegeln ist alles exquisit.»

Hunde-Waschsalon, Pool und Weinkeller

Neben dem Hunde-Waschsalon gibt es einen Pool, einen Hobby- und Fitnessraum sowie einen Weinkeller mit Bar. «Der Weinkeller ist ein absoluter Hammer.» Dafür habe der Besitzer extra Steine in seiner Heimat ausgesucht und nach Wangen liefern lassen. «Es musste sogar ein Spezialist aus Süditalien anreisen, weil hier niemand wusste, wie man die Steine verarbeitet.»

Auch der Garten ist im mediterranen Stil gehalten. Neben den toskanischen Zypressen habe der Besitzer einen 60-jährigen Olivenbaum extra aus Süditalien nach Schwyz gebracht.

