Mit Vorstrafe keine Chance auf Maskottchen-Job

Die beiden FCL Maskottchen Siegfried & Leu sollen die Fans, Besucher, und Gäste unterhalten, motivieren und mit ihnen zusammen die Mannschaft anfeuern. Einsätze sind vorwiegend an den FCL Heimspielen in der swissporarena geplant. Vereinzelt sollen die Maskottchen aber auch an Promotionen, Autogrammstunden, Events und anderen Anlässen im Stadion und in der Region Luzern anwesend sein.Unsere Anforderungen-Schweizer Bürger/in oder Ausländer/in mit einer gültigen C-Bewilligung-mindestens 18 Jahre alt-Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift-Sie verstehen Schweizerdeutsch-Sehr gute Umgangsformen-Gepflegtes Erscheinungsbild-Einwandfreier Leumund (keine Betreibungen, keine Einträge im Zentralstrafregister)-Hohe Selbständigkeit und Leistungsfähigkeit-Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein-Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten (Wochenende, Nacht)-Belastbar in hektischen Situationen-Erreichbarkeit per E-Mail und Mobiltelefon (zwingend)Wir bieten-Gründliche Einführung und Schulung-Interessante Einsätze-Eintrittsdatum nach Vereinbarung