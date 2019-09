FDP-Kandidatin setzt CVP ein Ultimatum

«Ich verbiete Ihnen, meinen Namen auf einer von der CVP betriebenen Website zu nennen», schreibt die Luzerner FDP-Kandidatin Marion Maurer in einer Abmahnung an die CVP. «Ich habe Ihnen dazu keine Erlaubnis gegeben. Ebenso geben die Inhalte Ihrer Seite nicht wieder, wofür ich stehe. Dazu haben Sie kein Recht», heisst es weiter.

Umfrage Was halten Sie von der CVP-Kampagne? Interessant. Hätte ich der Mittepartei nicht zugetraut.

Hammer. Ausgerechnet die CVP wagt etwas, bei mir sammelt sie Punkte.

Erbärmlich. Ein trauriger Versuch, nicht aus den Top-4-Parteien zu rutschen.

Respektlos. Wähler so in die Irre zu führen, ist schamlos.

Mir egal. Ich wähle sowieso nicht.

Für Maurer sei die Negativkampagne der CVP geschäftsschädigend. Denn: Die Nationalratskandidatin ist als Sängerin aktiv und gibt Konzerte. Daher werde sie öfter gegoogelt. «Es wirkt sich für mich geschäftsschädigend aus, dass ein Inserat an erster Stelle von Ihnen geschaltet wird, sobald mein Name als Suchbegriff auf der Suchseite Google und eventuell auf anderen Suchmaschinen eingegeben wird.»

Maurer droht mit rechtlichen Schritten

Zudem wecke die Anzeige den Eindruck, dass es sich um «etwas Offizielles» handelt. Dass man auf der Webseite der CVP-Kampagne lande, sei irreführend. «Ich habe ein Recht auf meinen Namen und es ist Dritten untersagt, diesen ungefragt für deren Inhalte auf dem Internet zu gebrauchen.»

«Aus diesem Grunde mahne ich Sie heute ein erstes und letztes Mal ab», so Maurer. Sie erwarte, dass Inhalte über ihre Person von der Webseite und ihr Name von der Inseratekampagne entfernt würde. Maurer stellt der Partei ein Ultimatum: Bis Donnerstagnacht habe die Partei Zeit, die Inhalte zu entfernen, schreibt sie im eingeschriebenen Brief. Sollte die Partei dies nicht tun, behält sie sich rechtliche Schritte vor.

Auch andere sollen mitmachen

Auch Google erhält Post per Einschreiben: «Ich habe der CVP Schweiz heute rechtliche Schritte angedroht, das Gleiche gilt für Sie, denn Sie stellen eine Plattform für ein Inserat zur Verfügung, welches mich zutiefst verletzt und tangiert.» Seit der Kampagne werde sie online gemobbt.

«Es wird mit meinem Namen Irreführung betrieben und meine Persönlichkeitsrechte werden verletzt», schreibt Maurer. Auch dem Internetriesen stellt sie ein Ultimatum: «Ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Negativ-Kampagne der CVP über mich sofort stoppen», schreibt sie.

Auf ihrer Webseite lädt die Nationalratskandidatin auch andere betroffene dazu ein, sich gegen die Kampagne zu wehren. Die beiden Briefe an Google und die CVP sind dort aufgeschaltet. Das Kopieren sei erlaubt, schreibt sie dazu.

(gwa)