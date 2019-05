Fahrer (18) schläft ein und fährt in VW-Bus

Der Unfall ereignete sich in der Nacht vom Montag auf den Dienstag, kurz nach Mitternacht. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr auf der Dorfstrasse in Schwarzenberg. Gemäss eigenen Aussagen ist er am Steuer eingeschlafen und fuhr in einen parkierten VW-Bus.

Der Mann wurde leicht verletzt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Schwarzenberg. Der Sachschaden liegt bei 20'000 Franken. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

(tst)