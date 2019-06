Fahrer kracht mit Mietauto in Hausmauer

Bei einem Unfall im Quartier Schürmatt in Baar ist am Montag nach 18 Uhr grosser Sachschaden entstanden, wie die Zuger Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein Autofahrer (53) fuhr durch ein Fahrverbot und prallte in einen Drahtzaun. Anschliessend prallte das Auto in eine Hausfassade.

Die Unfallursache ist noch unbekannt. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Mietauto und an der Hausfassade entstand grosser Sachschaden, heisst es weiter.

(gwa)