Fahrer (64) wird am Steuer bewusstlos und stirbt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend um 19.30 Uhr. Ein 64-jähriger Lenker eines Lieferwagens fuhr auf der Linth-Escher-Strasse in Bilten, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag mitteilte. Der Fahrer war in Richtung Niederurnen unterwegs, als er kurz nach dem Kreisel aus noch ungeklärten Gründen das Bewusstsein verlor.

In der Folge rollte der Wagen unkontrolliert über die Gegenfahrbahn und kam am Strassenrand zum Stillstand. Die alarmierte Sanität konnte trotz Reanimationsmassnahmen nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Der Unfallhergang und die Todesursache werden untersucht.

(tst)