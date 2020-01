Polizeihund findet Drogenreste im Auto

Die Polizei kontrollierte den 35-Jährigen am Donnerstag kurz vor 10.30 Uhr an der Neugasse in Baar, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten. Dabei stellte sie fest, dass dieser keinen gültigen Führerausweis besitzt. Abklärungen ergaben, dass dieser seit fünf Jahren gesperrt ist.

Der Lenker musste einen Drogenschnelltest machen, der einen Konsum von Amphetamin oder Methamphetamin angab. Diese Substanzen wirken aufputschend oder berauschend. Der Mann habe angegeben, zwei Tage zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben, heisst es in der Mitteilung.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fand Diensthund Wyk jedoch ein leeres Minigrip mit weissen Pulverrückständen. Der Lenker muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.



(sda)