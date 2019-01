Fahrleitungen der VBL am Bahnhof heruntergerissen

Während eine Leser-Reporterin am Mittwochnachmittag auf den Bus am Bahnhof Luzern wartete, beobachtete sie den Vorfall. «Um ungefähr 14.10 Uhr fuhr ein Kleinlaster mit einem Kran auf der Busspur beim Perron 1», sagt die Leser-Reporterin. «Der Kran hat sich in die Leitungen verfangen. Dabei riss er die Fahrleitungen mit.»



Die Busspur sei sofort gesperrt worden. Als die Leser-Reporterin um 14.30 Uhr mit ihrem Bus weg fuhr, hätten die Leitung noch immer auf der Strasse gelegen.

«Die Busse sind zwar gefahren, mussten aber auf der Seebrücke die Verbindungen zu den Fahrleitungen einziehen. Ausserdem konnten sie nur auf der Fahrbahn neben der Haltestelle anhalten. Die Passagiere mussten auf der Strasse aussteigen.» Dies habe zu Rückstau geführt.

Grosse Verspätungen im Busverkehr

Die VBL bestätigt den Vorfall. «Ein Kranarm eines Drittfahrzeugs, war wohl zu weit oben», sagt Dominik Berer, Leiter der VBL-Leitstelle. «Das Fahrzeug hat die Fahrleitungen mitgerissen. Die Störungsbehebungen laufen jetzt auf Hochtouren.» Die Strasse sei nur noch zu kleineren Teilen abgesperrt. «Momentan kommt es auf den betroffenen Linien zu grossen Verspätungen. Wir sind dabei, die Fahrleitungen wieder zu montieren.»

Bis zur Rush Hour sollte die Störung behoben sein.





