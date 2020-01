Fahrzeugbrand verursacht Stau im Morgenverkehr

Auf der Autobahn A14 ist es am Montagmorgen bei der Autobahneinfahrt in Emmen in Fahrtrichtung Zug/Zürich zu einem Fahrzeugbrand gekommen. «Zwei Feuerwehrautos und mehrere Polizeiautos waren vor Ort», sagt ein Leser-Reporter.

Er war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er in den stockenden Verkehr geriet. Er sei nur sehr langsam vorwärts gekommen: «Ich brauchte etwa eineinhalb Stunden, bis ich von dort weg war.» Als er beim Brandort vorbeifuhr, hatten die Einsatzkräfte das Feuer bereits gelöscht.

Gemäss TCS kam es rund um das Gebiet zwischen Luzern, Emmen und Rothenburg zu Verkehrsüberlastungen und Staus. Die Strasse habe vorübergehend gesperrt werden müssen, heisst es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage. Deshalb sei es zu Rückstaus gekommen. In der Zwischenzeit hat sich die Verkehrslage normalisiert.

Die Luzerner Polizei hat weitere Informationen in Aussicht gestellt. Sie wird im Verlauf des Morgens informieren.

#A2 - Basel -> Luzern - zwischen Rothenburg und Verzw. Rotsee stockender Verkehr, Überlastung — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) January 20, 2020

(gwa)