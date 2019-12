«Besitzer war wütend, fand es aber dann aber lustig»

Das Auto, welches daran glauben musste, stand nur wenige Meter weg vom Bahnhof in Cham. Dies berichtete ein Leser-Reporter. Er sei am Samstag, dem 14. Dezember 2019 um 14 Uhr nachmittags dort vorbei gelaufen und habe gesehen wie ein Auto quer über zwei Parkplätze gestellt wurde. «Ich fand es komisch, dass jemand so parkiert», sagte der 19-jährige Passant.

Als er dann drei Stunden später um 17 Uhr an derselben Stelle erneut vorbei ging, stand das Auto noch immer da. Nur: Diesmal erstrahlte es in voller gelber Farbenpracht. Es war nämlich von Heck bis Haube komplett in Notizzettelchen gekleidet.

Wer sich diesen Spass erlaubt hat, weiss der Passant nicht. Aber ein Freund von ihm sei noch vor Ort gewesen, als der Besitzer des Autos zurück kam. «Der Besitzer war anfangs schon etwas wütend, fand es dann aber selber lustig», erklärte der 19-Jährige basierend auf Aussagen seines Freundes.

Gemeinsam mit weiteren Schaulustigen habe der Besitzer die Zettelchen von seinem Auto entfernt. Dieser hat wohl aus der Sache gelernt und wird nie wieder so parkieren.

(jab)