FCSG-Fans lassen vor Polizei Hosen runter

Nach dem 1:0-Sieg des FC Luzern gegen den FC St. Gallen am Sonntag in der Swissporarena kam es am Bahnhof Luzern zu Ausschreitungen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilte.



In einem Video eines Leser-Reporters, der zufällig am Bahnhof war, ist zu sehen und zu hören, wie die Polizei Gummischrot gegen die Fans einsetzt. «Die Fans randalierten am Bahnhof und warfen Steine gegen die Polizei», sagt der Leser-Reporter. Fans hätten vor der Polizei auch die Hosen runtergelassen, sagt er weiter. Die Polizei habe den Bereich am Bahnhof abgesperrt und die Fans zurückgedrängt.

Pyrofackeln angezündet.

Am Bahnhof hätten FCSG-Fans versucht, Züge zu besprayen, heisst es in der Mitteilung der Polizei. «Zudem haben sie Steine gegen Polizisten geschleudert», heisst es weiter. Die Luzerner Polizei habe mit Gummischrot reagiert.

Verletzt wurde gemäss Mitteilung niemand. Im Einsatz stand die Polizei auch schon vor und während der Partie, heisst es. Während des Spiels seien in beiden Fanlagern Pyrofackeln gezündet worden.

Bereits Anfang Dezember kam es nach der Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen zu einem Polizeieinsatz am Luzerner Bundesplatz. Die Polizei stellte sich zwischen die Fanlager um ein Zusammentreffen zu verhindern.

