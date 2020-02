Fasnächtler werfen 30 Tonnen Güsel auf Strasse

Die Luzerner Fasnacht 2020 ist Geschichte. Zurück blieb nicht nur der eine oder andere Kater, sondern auch ein gewaltiger Berg Abfall. 110 Tonnen Güsel sammelten 90 Mitarbeiter des Strasseninspektorats während und nach dem rüüdigen Treiben ein, teilt die Stadt Luzern auf Facebook mit.

Schönes Wetter bringt mehr Abfall

Dies ist überdurchschnittlich viel: «Wir räumen jedes Jahr um die 100 Tonnen Abfall weg», sagt Florian Aschbacher, Leiter Betrieb und Strassenunterhalt der Stadt Luzern. Es gebe Jahre mit nur 90 Tonnen aber auch Ausreisser gegen oben wie dieses Jahr.

Die Menge des Güsels sei auch immer vom Wetter abhängig. Aschbacher: «Gutes Wetter bedeutet mehr Menschen und mehr Menschen bedeutet mehr Abfall.» Zwar schätzt die Luzerner Polizei, dass heuer insgesamt rund 6000 Personen weniger an der Fasnacht waren als letztes Jahr. Die frühlingshaften Temperaturen am Schmutzigen Donnerstag und die 18 Grad am Güdismäntig lockten an den jeweiligen Tagen aber überdurchschnittlich viele Fasnächtler in die Stadt.

Rund 30 Tonnen landeten auf der Strasse

«Die Unsitte, Abfall einfach auf den Boden zu schmeissen, scheint sich speziell an der Fasnacht immer noch grosser Beliebtheit zu erfreuen», heisst es in dem Facebook-Post der Stadt Luzern. Aschbacher liegen keine genauen Zahlen vor. Er schätzt aber, dass ein knapper Drittel des Güsels auf der Strasse landete: «Es sind jedes Jahr etwa 30 Tonnen, die es nicht in den Eimer schaffen.»

Das grösste Problem war laut Aschbacher dieses Jahr der Glasabfall: «Die Fasnächtler nehmen Bierflaschen von daheim oder vom Detailhändler mit und lassen sie überall liegen.» Die Scherben von kaputten Flaschen stellen auch ein Verletzungsrisiko dar.

Am Aschermittwoch gegen 11 Uhr sei das Gröbste beseitigt gewesen, meint Aschbacher. Die Aufräumarbeiten sind aber noch nicht beendet. «Nun muss noch alles Konfetti aus den Strassen gewaschen werden und die Seeuferreinigung steht noch an», sagt er. An der Fasnacht lande jährlich zirka eine Tonne Abfall in der Reuss oder im See.

