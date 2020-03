Fast 3000 Laster wegen Mängeln stillgelegt

Die Kantonspolizei Uri hat im Jahr 2019 insgesamt 17'098 Lastwagen, Sattelschlepper, Lieferwagen oder Cars

kontrolliert, die in der Schweiz, in der EU und in übrigen Staaten immatrikuliert sind. Bei diesen Kontrollen wurden bei 5838 Fahrzeugen insgesamt 9729 Verstösse festgestellt. Wegen gravierender Mängel bei der Betriebssicherheit mussten insgesamt 2'911 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden.

8'571 Verstösse gegen die Betriebssicherheit

88 Prozent aller verzeichneten Verstösse betrafen die Betriebssicherheit. Hauptsächlich wiesen die kontrollierten Fahrzeuge Mängel an Reifen oder Bremsen auf oder sie hatten Öl oder Benzin verloren. Weiter sollen viele Chauffeure etwa gegen die Auflagen betreffend Gewicht oder den Sicherungen der Ladungen verstossen haben. Auch telefonierten Chauffeure am Steuer, missachteten Signale oder waren zu schnell unterwegs.

Neun Prozent aller Beanstandungen wurden wegen Verstössen gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung ausgesprochen. Erfreulich: Mit 871 Fällen bedeutet dies eine Abnahme von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie die Kapo Uri weiter mitteilt, musste nur eine Fahrerkarte an das Bundesamt für Strassen (ASTRA) weitergeleitet werden. Der Chauffeur sei mit einer fremden Fahrerkarte unterwegs gewesen. «Mit der Fahrkarte zeichnet ein Chauffeur seine Arbeits- sowie Ruhezeit auf», sagt Stefan Simmen, Chef des Schwerverkehrszentrums. Es sei illegal, eine Fahrerkarte eines anderen Chauffeurs für die Aufzeichnungen der eigenen Arbeits- und Ruhezeit zu verwenden.

26 Chauffeure waren mit Alkohol am Steuer unterwegs

Rund 50 Chauffeure haben sich nicht an Sonderbewilligungen gehalten. 28 Lenker hatten ihren Führer-, Fahrzeug- oder Lernfahrausweis nicht dabei. Sechs Chauffeure waren sogar ohne gültigen Führerausweis unterwegs und 26 Chauffeure wurden wegen Alkohol am Steuer angezeigt.

Die Durchfahrt bei einigen Tunneln in der Schweiz sind unter Mitführen von gefährlichen Gütern, wie «beispielsweise Benzin, Diesel, Laugen, Säuren, Batterien sowie weiterer anderer gefährlicher Stoffe verboten», sagt Simmen weiter. Gegen diese Verordnung wurde im letzten Jahr fünfmal verstossen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Jahr 2019 mit 92 Beanstandungen rund 18 Prozent mehr Verstösse gegen das Nacht- und Sonntagsfahrverbot.

(jab)